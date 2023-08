Hajnal Szilvia tulajdonos a vendégek köszöntésekor elmondta: „Ez a tiszteletre méltó régi épület fantasztikus felújításon esett át, ami reméljük, nagyon sokaknak okoz örömet. Hónapokkal ezelőtt fellobbant bennünk a remény, hogy itt valósulhat meg régóta dédelgetett álmunk. Úgy döntöttünk férjemmel, hogy belevágunk! Éjt nappallá téve rajzoltunk, terveztünk, álmodoztunk, nagyon mozgalmas időszak van a hátunk mögött. Sok kihívással szembe kellett néznünk, de most eljött az ünnepi pillanat, és most egy kicsit magunkat is ünnepelhetjük. Köszönöm elsősorban a családomnak, hogy mindig mellettem álltak, támogattak, segítettek mindenben, és természetesen nem utolsó sorban a kreatív csapatnak, akikkel együtt dolgoztuk ki a La’ Róna minden egyes porcikáját − mondta a tulajdonos.

A folytatásban Arató Róbert evangélikus lelkész mondott áldást az étteremért, a dolgozókért, az ide betérőkért és mindazokért, akik itt egy új úton indultak el.