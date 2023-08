A Hírös Agóra a részletekről szerdán adott számot. 2023-tól a tradicionális, idén 89 esztendős Hírös Hét Fesztivál szervezését ettől az évtől a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Központ vette át. A nyári fesztiválok közül így már a Street Food, Street Art és Borsétány, valamint a Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál után a nyár utolsó kecskeméti fesztiválja is a Hírös Agóra szervezésében valósul meg. A 2021-ben megkezdett innovatív, minőségi rendezvény- és fesztiválszervező attitűdöt a város legrégebbi fesztiválján is igyekszik majd érvényesíteni a szervezői csapat.

Bagossy Brothers Company koncert, Fricska táncegyüttes, Szép nyári nap – Neoton musical, István a király rockopera, sétáló kecskebábok, Tündérkert, Agórafalva – Mesevilág, Érték séták, tradicionális gasztro, kézműves sörök, pálinka manufaktúrák, versudvar – hogy csak néhányat említsünk a Hírös Hét Fesztivál idei kínálatából, mely immáron – új szervezői háttérrel – kínál a nyár utolsó hetére kikapcsolódási lehetőséget a kecskemétieknek és az ide érkezőknek.

A Hírös Agóra Kulturális Központ havonta közel 400 programnak ad otthont évente pedig több szabadtéri fesztivált és koncertsorozatot is szervez. Idén második alkalommal országos sikerrel és visszhanggal szervezték meg a Street Food Street Art és Borsétányt, nem sokkal a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál után. Majd a nyár közepén a Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivált, most pedig már gőzerővel ráfordultak a Hírös Hét Fesztivál munkálataira, de fél szemmel már az őszt és a téli fesztivált is tervezik.

A Hírös Hét Fesztivál hivatalos megnyitója 2023. augusztus 23-án, szerdán 19 órakor kezdődik, a Fricska táncegyüttes műsorával, majd a Budapest Jazz Orchestra koncertje következik. Azonban már az ezt megelőző két napban beépül a tér, illetve az Aranyhomok Kistérségi Egyesület rendezvénysorozata is hétfőtől indul. A kistérségi településbemutatók, műsorok, élelmiszer kiállítások színesítik a rendezvényt.

Ízelítő a Hírös Hét programkínálatából:

Augusztus 24-én, csütörtökön 20 órától a nagyszínpadon a Bagossy Brothers Company

Augusztus 25-én, pénteken 20 órától a Szép nyári nap musical, Neoton dalokkal

Augusztus 26-án, szombaton este látható az István a király rockopera, majd a fesztivált a Kecskemét Szíve Java Gála zárja, kiváló kecskeméti együttesek és tánckarok közreműködésével.

A Hírös Hét Fesztivál programsorozata 2023. augusztus 23 szerdától augusztus 27 vasárnapig tart. A vásári és gasztro forgatag 2023. augusztus 21. hétfőtől augusztus 27. vasárnap estig várja az éhes és szomjas látogatókat, vagy akik vásári portékát vinnének haza.

A Hírös Hét részletes programjairól a fesztivál Facebook-oldalán tájékozódhatnak.