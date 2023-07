A rendezvény mindig nagy népszerűségnek örvend a gyűjtők körében. Nemcsak Kecskemétről, de az ország távolabbi pontjairól is érkeznek érdeklődők, hogy újabb értékekkel gyarapítsák gyűjteményüket. Díszvendég Kovács Zoltán szobrász és éremművész. A szabad éremcsere és vásáron a régi pénzek mellett plakettek, fegyverek, katonai jelvények, kitüntetések, képeslap és kártyanaptárok is gazdát cserélhetnek, gyakran igazi ritkaságok is megtalálhatók.

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel