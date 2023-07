A volt diákok 1970 és 1978 között jártak az akkor még I. számú Általános Iskolának nevezett intézménybe. A volt diákok húszan fejezték be 1978-ban az általános iskolát. Ezúttal is ott találkoztak, hogy megbeszéljék, mi történt velük az elmúlt öt évben. A most már többnyire nagymamák és nagypapák az általános iskola befejeztével ötévente összejöttek. Sajnálatos módon többen már nincsenek az élők sorában, róluk megemlékeztek az összejövetelen.

A mostani találkozó főszervezője Gál Ferencné, vagy ahogyan akkor ismerték, Szappanos Mária volt. Ő vetette fel az ötletet, hogy meghívjanak néhányat volt tanáraik közül. Kovács Mária, Kecskés Katalin és Sáros Ilona el is fogadták a meghívást.