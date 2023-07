– Jó érzés, hogy abból, amit elsajátítottam az évek alatt a kisgyerekeknek is átadhatok valamit – mondta Ákos. Hozzátette, hogy az édesanyja által kifejlesztett foglalkozásokon mindenképpen fontos a női és a férfi minta is. Úgy véli, ha mindenkinek megvan a maga szerepe, sokkal hatékonyabban lehet a gyerekekkel foglalkozni.

Éva és Ákos most a hunyadivárosiak számára tartott bemutatkozó foglalkozást, hogy a szülők lássák és megtapasztalják azt, hogyan is zajlik egy-egy ilyen torna óra. Elmondták, hogy minden bölcsődés és óvodás kisgyermeket szeretettel látnak az alkalmaikon. A következő tanévben kezdődő foglalkozásaikra 2023. augusztus 20-tól 2023. szeptember 1-ig lehet jelentkezni a 06-30/292-4688-as telefonszámon.