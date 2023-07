Az első évben a hagyományos mézeskalács készítéssel és a nemezeléssel lehetett megismerkedni a kunbaracsi szakkör foglakozásainak keretében. Bár a program jellemzően felnőttek számára indult Kunbaracson, mégis sok gyerek kapcsolódott be a közös kézműves foglalkozásokba.

– Nem tudom, ez mennyire jellemző más településeken, de nálunk nagyon fontos, hogy a kisiskolás korosztályt megpróbáljuk bevonni a legkülönfélébb foglalkozásainkba. A faluban már régen bezárt az iskola, kevés alkalom adódik a gyerekeknek a találkozásra. Így minden lehetőséget igyekszünk megragadni a közösségépítésre – osztotta meg velünk tapasztalatait Kenderesi Ilona, a helyi közösségi színtér munkatársa.

A közös kézműveskedés eredményeképpen a mézeskalács díszek állandó elemei lettek a húsvéti tojásfának és a tojáskeresésnek is. Kiderült, hogy mézeskalácsból adventi koszorút, díszdobozokat és karácsonyfadíszeket is lehet készíteni. A település adventi vásárain most már második éve jelennek meg a szakköri tagok kézműves termékeikkel. Az ilyenkor gyűjtött adományok egyben a további közösségi foglalkozások, programok költségeit fedezik.

– Nem gondoltam, hogy másodszorra is megpályázzuk a szakköri lehetőségeket, de valahogy mindenki szerette volna folytatni.

A tavalyi évben mindjárt három szakkört is bevállaltunk. Megmaradt a nemez, és megvalósult sokak nagy álma, a vesszőfonás. A makramé már szinte csak ráadás volt. Sajnos a vesszőfonás nem úgy sikerült, ahogy lelkesen elképzeltük, de nagy hozadéka, hogy összekovácsolta a csapatot. Sosem felejtem el, hogy megkértük a kunpeszéri vesszőfonó szakkör szervezőjét Gyurgyikné Varga Erzsébetet, hogy segítsenek ki bennünket, mert sehogy sem boldogulunk. Átjöttek hozzánk és együtt tényleg könnyebben ment. Összességében a mester jelenléte nagyon hiányzott. Így a sikerélmény nagyrészt elmaradt, de rengeteg ötletünk támadt, hogyan hozhatnánk ki belőle a legjobbat a képességeink szerint – fogalmazott a szakkörszervező.

A háborús helyzetből adódó energiaválság Kunbaracsot is érintette. A Faluházban a fűtést a minimumra csökkentették, a könyvtár három helyiségéből csak egyet fűtöttek, így a szakköri foglalkozásoknak is új helyet kellett keresni. Szerencsére az önkormányzat épületében beüzemelték a fatüzelésű kazánt, így a három szakköri alapanyagcsomag elfoglalta az önkormányzat folyosóját, a fogadótérben pedig az ügyfélfogadás után kézműveskedés folyt.

– Senkinek nem volt kényelmes ez az állapot. Gyakorlatilag kerülgettük egymást, a kész termékeket, az alapanyagokat nem tudtok megfelelően tárolni.

Hálás vagyok, hogy megengedték, hogy ott vészeljük át a telet, ám úgy éreztük, hogy nem ez az igazi helyünk. Ekkor fogalmazódott meg a szakköri tagokban, hogy szükség lenne egy saját helyre, ahol nem kell folyton csak pakolni, és akkor jöhetnének össze, amikor csak akarnak. Elkezdtünk helyet keresni az önkormányzat éppen üzemen kívüli, vagy nem használt épületei között. Végül a megszűnt kunbaracsi focicsapat öltözőjére esett a választásunk. Az épület régóta üresen áll most újra lenne élet a falai között. A kunbaracsi önkormányzat felkarolta az ügyünket, fedezi a felújítás költségeit, egy helyi vállalkozó vállalta a kivitelezést. Összefogással kicsinosítjuk a helyet és remélem, hamarosan felkerülhet a cégér is a falra: Kunbaracsi Fonó – sorolta az elmúlt időszak történéseit Kenderesi Ilona.