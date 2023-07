A Szelidi-tónál tett látogatásunk alkalmával Váradi Gyula, a Szittyó tér emblematikus vállalkozója, aki a kisboltok üzemeltetése mellett szálláshely-kiadással is foglalkozik elmondta: vállalkozóként mezőgazdasággal is foglalkozik. – Ez utóbbinál már értek csalódások. Annak ellenére, hogy tavasszal beharangozták, idén a búza, kukorica, napraforgó, minden egyéb termény esetében nagyon jó termés és ár várható, most ezzel szemben eddig a repcéből, árpából, búzából elég gyenge termést takarítottunk be. Ezt tudnám ráhúzni a nyári szezon eddigi vendéglátására és a szálláshely-kiadásra is. Szerintem a párhuzam azért is megállja a helyét, mert azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem igazán jönnek. Természetesen nem Szeliddel van a baj, ahová kivilágított, kitűnő minőségű kerékpárút vezet. Az autózás is gondtalan, a körforgalomtól végig kitűnő úton gurulhatunk. Aki nem feltétlenül a Szittyó tér nyüzsgésére vágyik, az a tó szemben lévő partján fekvő Bodzás és Húsfoka üdülőterületre is kitűnő, szintén megújult aszfaltúton juthat. Áldás a tó a horgászoknak is, akiknek az idei szezonban igencsak nincs okuk panaszra, partról, stégről vagy csónakból egyaránt eredményesek. A vízminőség is kifogástalan; hogy egy kicsit barnább a víz színe, az a szakemberek szerint az esőzések miatti magasabb jódtartalom miatt van – sorolta a vállalkozó.

– Szelid, nyugodtan mondhatom, az új vízparti játszóterek, vízi csúszdák, a kulturált környezet miatt vált a kisgyermekeket nevelő családok kedvelt üdülő - és kirándulóhelyévé.

Itt ingyenes a parkolás, még mindig alacsonyak a strandbelépő árak és már egész évben nyitva tartó négycsillagos szálláshely is van, mi több, az önkormányzati beruházásban megvalósult Sportcentrum, a Bowling Center szintén szezontól függetlenül működik. Tehát Szeliden a hagyományos mellett a minőségi vendéglátás is nagyot ugrott előre, nem beszélve a közterületek példás karbantartásáról, rendezettségéről és tisztaságáról”– összegezte a nyár eddig eltelt részét a Váradi Csaba.

Váradi Gyula, a Szittyó tér emblematikus vállalkozója

Fotó: Zsiga Ferenc

– Akkor mégis mi lehet a baj, hogy a vendégek – leszámítva azokat a vendégköröket, akik évtizedek óta kitartanak, és a látogatók úgy 60-70 százalékát teszik ki – egyelőre elmaradnak? Ezt a kérdést egyre többen tesszük fel magunknak, amire a választ is megpróbáljuk megadni. Szerintünk az okokat nem magunkban, hanem máshol kell keresni – vélekedett a vállalkozó.

– A rendkívül hektikus, esőkkel, viharokkal telt június és július eleje, a kiszámíthatatlan időjárás és persze a jelenlegi árak mellett

– bármennyire is próbáljuk alacsonyan tartani azokat –, sokan meggondolják, hogy elinduljanak-e otthonról mondjuk két-három gyerekkel, nagymamával, nagypapával. Nálam nagyon sok üzletkötő, áruszállító megfordul, és azt mondják: országosan is hasonló a helyzet. Most ment el a sándorfalvai jégkrémes, aki országosan 4-5 ezer üzletbe szállít. Nála a tavalyi év hasonló időszakához képest 70 százalékos az értékesítés. Körülbelül ezt látom én is itt nálunk. Tehát a probléma összetett, de úgy gondolom, hogy egy hosszú ősz még javíthat a helyzeten, kicsit a nagyobb bevételek irányába tolhatja el a szezont, aminek azért még a közepén sem járunk – mondta Váradi Gyula.

A magunk mögött hagyott hétvégén azonban berobbant az igazi strandidő, a kánikula, ezért hétfőn újra megkérdeztük Váradi Gyulát: most mit tapasztaltak? – Ha ilyen marad az idő, javíthatunk a lemaradáson, most pénteken, szombaton szinte rekordokat döntögetett a látogatók száma, és a szálláshely-foglalások is egykettőre megszaporodtak – mondta a hangjában érezhető elégedettséggel a vállalkozó.