A Bowling Center névre keresztelt szabadidő centrum létrejöttének történetét is felidézte Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere. A Szelidi-tónál lévő üdülőterületen a Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programjának támogatásával valósult meg a turisztikai célú beruházás. Az 540 négyzetméteres centrumban egy korszerű, 4 sávos bowlingpálya, játékterem – amiben két biliárdasztal, darts gép, két csocsóasztal és egy léghoki pálya kapott helyet –, valamint büfé áll mostantól a vendégek rendelkezésére. A szabadidő centrumnál egy 37 férőhelyes szilárd burkolatú parkolót is kialakítottak. A beruházás nem csak munkahelyeket teremt, de hozzájárulhat a turisztikai szezon meghosszabbításához is.

– Dunapataj életében egy olyan nap jött el, amire büszkék lehetünk, ami beírja magát a nagyközség, a szelidi üdülőfalu történetébe.

Ezzel a szabadidő centrummal ismételten az itt élők és az idelátogatók jövőjébe fektettünk, hiszen ez a beruházás is lehetőséget ad arra, hogy négy évszakossá tegyük a Szelidi-tavat – mondta köszöntőjében Dusnoki Csaba, aki köszönetet mondott mindenkinek, akik segítették a beruházás megvalósítását

– A kormány és az önkormányzatok tevékenysége csak összefogásban lehet eredményes és sikeres – hangoztatta beszédében Dukai Miklós önkormányzati államtitkár, aki kiemelte: csak akkor tud a kormány a helyi kezdeményezésekhez támogatást, forrást biztosítani, ha azok jól előkészített ötletek.