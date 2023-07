A lassan kattogó vonathang szinte zenei aláfestésként működött közre, amikor kitekintettem az ablakon. Tipikus alföldi tájat láttam: békésen legelésző állatok, gazdag állat- és növényvilág fogadott. Néhol rendezett, másutt roskadozó tanyák bukkantak föl. Némelyik helyen úgy tűnt, hogy csak a vonat nem állt meg, az idő viszont annál is inkább. Gazdag és bőséges termésből is sokat láttam – ennek biztosan örülnek a környékbeli gazdák.

Ahogy elmerültem a táj szépségében, megszólított egy ember, akit hamar körülvettek a vonatozást kedvelő fényképező utasok. A csépai származású nyugdíjas vasutas egy rögtönzött vasúttörténeti előadást tartott nekünk a bezárásra ítélt vonalról. Elmondta, hogy 71 évvel ezelőtt indult el ennek a vonalnak a pályafutása. Két állomás készült el akkor – Csépa és Tiszaug – és két megálló-rakodóhely: Tiszasas és Szelevény. Itt régen ugyanis sok mezőgazdasági terményt szállítottak, ugyanakkor elég sok sódervonat is közlekedett errefelé – mondta.

A vasutas arról is beszélt, hogy ez a vonal azon kívül, hogy ennek a pár falunak kiszolgálta a forgalmi igényeit, elég komoly hadi jelentőséggel bírt. Például a szolnoki Tisza-híd és a fővárosi hidak megsérülése esetén ez helyettesítő útként szerepelt a dunaföldvári híddal együtt.

Egyébként amíg nem épült meg a közúti híd Lakitelek és Tiszaug között, addig a tiszaugi vasúti Tisza-híd közúti és vasúti hídként is funkcionált – magyarázta a nyugdíjas vasutas.

Közbeszóltak az utasok is, akik szomorúan állapították meg, hogy a vonalon való forgalom az időpontok hiánya miatt olyan csekély. Vagyis azt mondták, ha nemcsak délután indulna vonat Lakitelekről Kunszentmártonra, valószínűleg több utas választaná ezt a közlekedési módot. Persze abban is egyetértett mindenki, hogy a mai ember nagyon elkényelmesedett, és sokukat még az sem érdekli, hogy melyik a környezettudatosabb megoldás az utazási módok közül. A mai ember gyorsan akar odaérni mindenhová, méghozzá úgy, hogy nem is találkozik más emberekkel. Ezért kész többet is fizetni, inkább autóval utazik és nem a 40 kilométer/órás sebességgel közlekedő kis pirossal.

Tény az is, hogy a két délutáni vonatjárat mellett 16 autóbuszjárat biztosítja most is az eljutást a két település között, ráadásul míg a 40 kilométer/órás sebességgel zötykölődő diesel motorvonat 52 perc alatt teljesíti a távot, sokszor szinte üresen, addig a buszok menetideje csupán 35 perc.

Úgy néz ki, a Lakitelek és Kunszentmárton között egykor virágzó vasúti közlekedés ma már sajnos hanyatlani látszik. Kereshetjük az okokat, de azt hiszem, jobb, ha mindenki a saját háza táján néz először körül. Tegye fel magának mindenki a kérdést: mikor vonatozott legutóbb?

Egyszer már bezárásra ítélték a Lakitelek–Kunszentmárton vasútvonalat

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció ezt a vonalat is a megszüntetendő kategóriába sorolta annó, később mégis a megmaradás mellett döntöttek. A Lakitelek–Kunszentmárton szakasz ekkor csak 16 éves volt. Most, augusztus 1-jétől a 71 éves szakaszt további intézkedésig bezárják. A MÁV pótlóbuszokkal biztosítja az útvonalon a közlekedést.

