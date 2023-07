A repülőbázison a rendőrség munkakutyáival ismerkedtek a gyerekek és megnézték a Gripen vadászgépeket. A táborozók a Kecskeméti Vadaskertbe is ellátogattak. Szerdán a kutyaiskola került fókuszba, ahol maguk a gyerekek is instruálták a kutyákat és megismerkedtek azzal, hogy milyen fontos a nevelés és az ebek jó szocializációja. Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének tagjai a vakvezető kutyákról tartottak előadást. A programelem egyben az érzékenyítést is szolgálta a vakok irányába.

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága és a Bűnmegelőzési Osztály is ellátogatott el a táborba és játékos programokkal ismertették meg a gyerekeket a bűn- és balesetmegelőzés alapjaival.

Pénteken a megyei főkapitányság kutyás bűnügyi technikusai mutatták be a kutyával végzett rendőri munkát: engedelmességi gyakorlatokat, drogkeresést és gyanúsított elfogását láthatták a gyermekek.