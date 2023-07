Tudta, hogy a hideg levegőnek önmagában semmi köze ahhoz, hogy megbetegszik? A legnagyobb hőségben is benne van a pakliban, hogy lebetegedjünk, még, ha kisebb is az esélye. Ugyanakkor mérlegelni kell, hiszen a pollenallergia is képes a megfázáshoz hasonló tüneteket produkálni. Cikkünkben összegyűjtöttük a nyári nátha leggyakoribb tüneteit, és néhány praktikát a gyorsabb gyógyulás érdekében.

Nem mindegy, hogy megfázás vagy allergia: a gyakori tüsszentés, köhögés és orrfolyás észlelésénél nem kell azonnal orvoshoz fordulni, hiszen elképzelhető, hogy csak a pollenek (akár a kimondottan allergén parlagfű) irritálják a szervezetünk. Bár az imént felsorolt jelenségek mindkét esetben tapasztalhatók, van néhány eltéveszthetetlen tünetkülönbség a betegség és az érzékenység között. Például inkáb az allergiára jellemző a szemviszketés, illetve a határozatlan idejű lefolyás, hiszen a szervezet nem tud felépülni a traumából, ameddig érintkezik az allergiás reakciót kiváltó anyaggal, így elképzelthető, hogy egy-egy szezon akár hónapokig is tarthat. Ellenben a megfázástól általában 2 héten belül meg tudunk szabadulni. Megfázás esetében gyakori lehet a torokfájás, a belázasodás, az izomfájdalom, a hurutosabb köhögés, és a fejfájás is.

Ha az előbbi tünetegyüttest tapasztaljuk, szerencsére van néhány egyszerű praktika, amivel felgyorsíthatjuk a lábadozást.