Tóthné Szakolczai Tünde intézményvezető elmondta, hogy a tábort már harmadik éve rendezik meg, és közkedvelt az orgoványi fiatalok körében. Mint minden évben, most is 20 gyermeknek biztosítanak lehetőséget a tábor a kikapcsolódásra, ahol a nagycsoportos óvodástól a 13 évesig több korcsoport is részt vesz. Az intézményvezető szerint az öt nap célja, hogy a gyerekek maguk mögött hagyják a számítógép és az okostelefon képernyőjét és tanuljanak meg a való világban együttműködni társaikkal, és barátságot kialakítani. Emellett a néphagyományok és a népi művészet megismertetése is kiemelt hangsúlyt kap: ezért minden napra kézműves foglalkozást tartogatnak a szervezők, ahol felhasználják a makramé, gyertyaöntés és a csuhékészítő szakkörön tanultakat is az ifjak. Emellett szőnek, festenek és varrnak is. A foglalkozások a népi értékek megismerése mellett a résztvevők kreativitását és kézügyességét is fejlesztik.

Hétfőn üvegpoharat festettek a táborlakók, amikor mindenki elkészítette saját poharát, majd pólót festettek. Kedden Lendvai Edit Ditke, a Lakiteleki Művelődési Ház vezetője a gyógynövények erejéről, elkészítéséről tartott érdekfeszítő előadást, majd közösen gyógynövénygyűjtő körútra indultak a környező rétekre, amiből mindenki elkészítette a saját gyógynövényes krémjét. Szerdán az orgoványi Off Road Club pályáján töltötték a napot, ahol virslit főztek, pillecukrot sütöttek és persze terepjáróztak.