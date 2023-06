Ádám Péterné Gizella által vezetett Kecskeméti Suska Kör hétfőn a régi tagok mellett négy újat is köszönthetett.

A Suska Kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. 1 suska 15 forintnak felel meg. Minden csereberét egy Suska-füzetben vezetnek.

Forrás: Beküldött fotó

A Suska Kör termékköre nagyon széles, a zöldségektől, gyümölcsöktől, a saját készítésű savanyúságokon, dísztárgyakon és használt műszaki cikkeken át a játékokig, könyvekig. Sőt még szolgáltatás is felajánlható, például kerti munka, gyermekfelügyelet, fodrászkodás, masszírozás.

Forrás: Beküldött fotó

Ádám Péterné Gizella elmondta: ezúttal is sokat suskáztak, gazdára talált házi készítésű sajtos tallér, szeletelő gép, szárított hárs tea, csonterősítő lekvár, fokhagymaprés, fali dísz, parfüm, sütemény szaggató. Végig nagyon jó hangulat jellemezte a találkozót, mindenki mesélt valami érdekeset. Egyik tagjuk Bemer készülékkel végez kezelést, masszírozást is vállal. Legközelebb kovászos kenyér is érkezik.

A találkozó legközelebb július elején lesz. Addig is van egy zárt és egy nyílt Facebook-csoportjuk, így azon keresztül is tarthatják egymással a kapcsolatot a tagok, és más időpontokban is suskázhatnak.

Bővebb információ: www.kecskemetsuskakor.hupont.hu.