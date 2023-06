Szombaton a reggeli órákban a traktorosok végeláthatatlan masírozását láthatták a kiskunmajsaiak és a szankiak is, hiszen mindkét településen végig dübörögtek. A traktorosok összetartók és rendszeresen ellátogatnak egymás rendezvényeire, így aztán Zákányszékről, Kecelről és a vármegye több településéről is érkeztek résztvevők a gondosan előkészített bodoglári terepre. A különböző versenyszámokba is rengetegen neveztek, hogy összemérjék ügyességüket, erőgépeik gyorsaságát, vagy éppen erőhúzásban mutassák meg mit tud a traktorjuk. A vendéglátásról a házigazda Bodoglári Traktoros SE gondoskodott és hét bográcsban főtt a vaddisznópörkölt az indulók részére. A falunapon a legkisebbek is megtalálhatták a kedvükre való szórakozási lehetőséget és a színpadon is színes, zenés és táncos programok vártak az estig tartó sokadalom résztvevőire.