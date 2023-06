Idén 16. alkalommal rendezik meg a legnagyobb és legrégebbi hazai animációs eseményt, a KAFF-ot, mely az elmúlt két év magyar termésének bemutatásán túl sokszínű válogatást ad a legfrissebb európai alkotásokból is. Tizenöt egész estés film – melyek között a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján, Annecy-ban, Bucheonban és az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Award-on is díjat nyert alkotások is találhatóak –, hat kiállítás, öt könyvbemutató, két koncert, tematikus vetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai programok, workshopok és gyerekprogramok színesítik az ingyenes összművészeti fesztivál kínálatát.

Nyolc egész estés film van versenyben az idei KAFF-on: az ismert francia gyerekkönyv-sorozat címszereplője elevenedik meg a tavaly Annecy-ban a legjobb film díját elnyert A kis Nicolas - Eljött a boldogság ideje! című alkotásban. Két díjat is bezsebelt az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Európai Filmdíjas Kutyáknak és olaszoknak tilos! című film és a napokban nyerte el Gauder Áron a Kojot négy lelke című munkája Annecy-ban a zsűri díját. De látható lesz kedvenc medvénk és egerünk az Ernest és Celestine: A dallamok útján című filmben, vagy a My Grandfather's Demons című alkotás, melyben a nagyvárosban élő Rosa nagyapja váratlan halálával rájön, olyan helyen él, ahol nem érzi, hogy szeretetet kapna. A Nayola az Angolában 25 éven át tartó polgárháború három generáció nőtagjaira gyakorolt hatását ábrázolja, a Hol van Anne Frank? Kittyt, a kislány képzeletbeli barátját követi nyomon, míg az idei Annecy versenyprogramjában is futott a Műanyag égbolt 100 év múlva, a jövőbe repíti a nézőt.

Ernest és Celestine: A dallamok útján című film részlete

Forrás: KAFF

Kecskemét főterén, óriás kivetítőn olyan alkotásokat nézhet majd meg a közönség, mint Az ember tragédiája, az idei Annecy versenyprogramjába beválogatott Toldi, a Petőfi évhez kapcsolódóan a János vitéz vagy a legendás Macskafogó és ugyanott ad majd koncertet a Kaláka és a Bohém Ragtime Jazz Band. A KAFF-on vetítik többek között Buda Flóra Anna Cannes-i nyertes és immár Annecy-ban is díjazott 27 című alkotását, vagy az idei Annecy-ban a legjobb TV produkció díját elnyert Kavics domb című filmet.

Június 21-én 17 órakor a Hírös Agórában nyílik az Így készült a Toldi mozifilm, Jankovics Marcell utolsó munkájának kiállítása, 17.30-kor a Kodály teremben a Kojot négy lelke - Teremtés, másként, 18 órakor pedig a 105-ös teremben a Buborékban beszélők: 150 éves a magyar képregény című kiállítás. Június 22-én 17 órakor a Kápolna Galériában a 80 éves Haris Lászlónak nyílik tárlata, de a Hírös Agórában láthatóak lesznek a Kecskeméti születésű animációs alkotó és illusztrátor, Ulrich Sári munkái és a 21 éves KEDD stúdió munkásságát bemutató kiállítás is.

Az Ifjúsági Otthonban az NFI interaktív foglalkozásra várja a kicsiket és nagyokat, ahol a résztvevők elkészíthetik a saját animációs kisfilmjüket 35 mm-es filmszalagra, a Primanima Animációs Játszóházban pedig egy korszerű technikával, számítógépekkel, kamerákkal, lámpákkal, bábfilmes trükkasztalokkal professzionálisan felszerelt műhelyben ismerkedhetnek a gyerekek az animáció világával. Az idei fesztivál új kezdeményezése a KAFFFER művészeti vásár, ahol öt művészeti egyetem tehetséges hallgatói saját készítésű portékáit árulják majd.

Érdemes a teljes programot átnézni, és minél több programon részt venni.