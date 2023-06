A helyi lakosság kíváncsian fogadta az új Falukönyvet, mely a település 100 éves történetét elevenítette fel. Az est folyamán több kulturális csemege is színesítette a programot.

Két kiállítást láthattak a résztvevők: a diákok rajzait és a tojásdíszítő szakkör alkotásait. Szabó György Róbert polgármester a gyerekek munkáit méltatta elsőként. Elmondta, hogy a Covid idején alakult meg a Kis Picassok klubja, melynek keretében nagyon sok szép munka született Fazekas Emőke tanárnő jóvoltából. Az alkotások számos rajzpályázaton szép eredményekkel szerepeltek az elmúlt időszakban. Egy tanuló, Kis-Juhász Helga pedig országosan is kiemelkedő sikert ért el.

A rendezvény egyben A helyi identitás és kohézió erősítése Jakabszálláson és Fülöpjakabon című projekt záróünnepsége is volt. A részletekről Csorbáné Sipos Szabó Mária művelődési szakember adott részletes tájékoztatást. Mint mondta, mind Jakabszállás, mind a szomszédos Fülöpjakab programok sokaságát valósította meg. Többek között Jakabszálláson nagy hangsúlyt kapott a múlt és a kultúra értékeinek megmentése, éltetése. A tojásfestő szakkörtől a néptáncig, gasztro-foglalkozásokig, citerás- és varró programokig sokféle tartalmat kínáltak a helyiknek. Egyik nagy büszkeségük, hogy elkészült a település népviselete is, melyet több hölgy már viselt is a rendezvényen.