Népünnepélyt tartottak Tabdiban – galériával, videóval

Igazi népünnepélyt rendeztek a hétvégén Tabdiban, a falunap keretében. Ahogy korábban is, most is a sportpálya mögötti részt alakították ki úgy, hogy a gyerekek is szem előtt legyenek, miközben a szülők az árnyat adó sátrak alatt beszélgettek, illetve a pörköltversenyen elkészült ételeket fogyasztották.

A közel 1100 lelket számláló falu legtöbb programja szombaton volt. Ekkor tűzoltó versenyt tartottak, akik ezen nem vettek részt, azok benevezhettek a kakaspörkölt-főző versenybe. Mintegy 38 bográcsban készült a mennyei étel. A verseny győztese Szabó Ferenc lett, míg a második helyen Polyák Zoltán végzett. A gyerekeknek népi játékokat faragott Fodor Zoltán, aki a település jól ismert vésnöke, a közelmúltban mutatta be mesterségbeli tudását a Duna Televízió egyik adásában. A nagyszínpadon szórakoztató műsorok követték egymást. Nagyon sok szülő és nagyszülő nézte meg az óvodások és az iskolások műsorát. Nagy sikert aratott az apák és a lányaik közös tánca. Az óvodás kislányok rokiztak a papáikkal.

A rendezvénysorozaton ki lehetett próbálni továbbá az off road autózást, akit érdekel a börtönök korántsem nyitott világa, az az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársaival beszélgethetett. A rendezvényt délután Fábián Sándor polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta: a település életének szerves része ez a népünnepély, mert immár 20. alkalommal rendezik meg, és a falu lakosainak a többsége kilátogat a sportpályára. A település elöljárója Tabdi Községért Emlékérem kitüntetést adományozott Csaplár Gyula pedagógusnak. Tabdi díszpolgára címet pedig Lengyel Pálné vehette át. A rendezvény szórakoztató műsorral folytatódott hajnalig. Vasárnap délután kiállítás-megnyitóval és a helyi színjátszók műsorával zárult a falunap.

