Az ünnepelt büszkén számolt be arról is, hogy hat unokával és hét dédunokával ajándékozta meg az élet. Unokái között van pedagógus, programozó matematikus, közgazdász és jogász is. A dédunokák közül hárman járnak középiskolába, ketten általános iskolába, kettő dédunoka óvodás, a legkisebb pedig hároméves. A hamarosan kezdődő nyári szünetben ünneplik meg Erzsike néni 95. születésnapját, amikor az egész család együtt lesz.

A hosszú élet titkáról is faggattuk Erzsike nénit, de nem árulta el a nagy titkot, mert mint mondta, ő sem tudja. Az azonban biztos, hogy a 95 éves ünnepelt még ma elboldogul egyedül második emeleti lakásában, szívesen néz tévét, hallgat zenét és varrni is szokott. Szemüveg nélkül olvas, és még ma is magabiztosan fűzi be a cérnát a tűbe.