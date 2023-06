Nagyon rossz a helyzet. Ma Soltvadkerten az első számú probléma az, hogy a három vadkerti háziorvosi praxisból két gyógyító hiányzik. Az egyik körzetbe mindenképpen találni kell orvost, ugyanis a jelenleg betöltött egy praxisból nem lehet a több mint hétezer lelket számláló települést ellátni – mindezt Temerini Ferenc polgármester mondta a legutóbbi önkormányzati ülésen. Majd hozzátette: rossz indulatú városi pletyka terjed a településen, miszerint dr. Hirsch Márta soltvadkerti háziorvos elmegy Soltvadkertről.

– Ő egyébként az én orvosom is, nem tudok arról, hogy feladná a körzetét – mondta a legutóbbi önkormányzati ülésen Temerini Ferenc polgármester. Majd szólt arról is, hogy eddig ketten vitték a három körzetet, de nemrég az idős dr. Schwarz László háziorvos megbetegedett, és azzal lehet számolni, hogy jó ideig nem tudja ellátni a munkáját. Így most nagyobb a gond, mint korábban volt.

Mint elmondta: emellett szintén nagy gond, hogy betöltetlen az egyik háziorvosi praxis csaknem másfél éve. Bár az önkormányzat folyamatosan hirdeti az álláslehetőséget, eddig nem sikerült betölteni a státuszt. Az utóbbi hónapokban hat szakemberrel tárgyalt a város vezetése. A praxis ingyen elfoglalható. Sőt, szolgálati lakást is biztosítanak az igénylő orvosnak, ha ez nem megfelelő, akkor egy újonnan épített házat is kibérel a városvezetés. A legutóbbi egyeztetés egy máshol dolgozó háziorvossal történt meg, akivel már a szerződés aláírásáig jutottak a vadkertiek. Ezekben a napokban az orvos aláírására vár a település vezetése. Temerini Ferenc elmondta: a helyettesítést az önkormányzat megszervezi. A tázlári háziorvos – dr. Skribanek Zoltán – segít be a munkába ideiglenesen.