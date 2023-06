A kecskeméti Azahriah rajongók már tűkön ülve várták, hogy elinduljon az online jegyértékesítés a rapper szeptember 15-i koncertjére. Ez talán nem is meglepő, hiszen rengetegen akarják élőben is látni a 21 éves tehetséget, aki még az Arénát is képes volt megtölteni. Arra azonban kevesen számítottak, hogy a jegykereskedők is résen lesznek.

Beszámolók alapján sokan már az online kapunyitás előtt több órával bekészítették az értékesítő platformot, hogy le ne maradjanak. Sajnos ez kevésnek bizonyult, hiszen csodával határos módon csaknem egyetlen perc alatt az összes jegy elkelt. Nem sokkal később pedig már el is indult a másodkereskedés a helyi közösségi oldalakon, természetesen az eredeti ár sokszorosáért. A árusítók akár 25 ezer forintot is képesek voltak elkérni a belépőkért. Fontos, és a szervezők is azt javasolják, hogy csak a hivatalos platformról vásároljanak a rajongók, ezzel elkerülhetik a csalásokat és az esetleges érvénytelen jegyvásárlást.