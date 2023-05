Kiemelte azt is, hogy a tavalyi falunap óta megépült a Hunyadi és a Bem utca, valamint a Liget köz új útburkolata is, ezzel elérték, hogy a faluban nincs földes utca. Egy 75 milliós nyertes pályázatnak köszönhetően szilárd burkolatot kap az egyik legfontosabb külterületi út, a TSZ út is.

A falunapon átadták a Kunfehértó Község Díszpolgára címet, amelyet idén Gömzsik László, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője kapott, aki 2002 és 2010 között két cikluson át volt a település polgármestere.

Kunfehértóért címet kapott Madácsi Erzsébet, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ Kunfehértó Gondozási Központjának vezetője, Baráti Péter, az Arany Kapu Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, és Volovár Károly, a település nyugalmazott városüzemeltetési vezetője.

A Tiszta udvar rendes ház címet idén négy ingatlantulajdonos kapta meg.

A falunapi vigasságon felléptek a Disznajói Pettyes Tulipán nevű tánccsoport, a kiskunhalasi Máshang együttes, az oromi Ropogtató Gyermek Néptáncegyüttes, a Halas Fitness Egyesület, a napot este az Unique együttes koncertje zárta.