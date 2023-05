Lakner Zoltán hegyközségi elnök, a település legnagyobb borászatának a tulajdonosa feleségével, Melindával várta a vendégeket. A Főkáptalan sor közepén Wessenhoffer János barátjuktól kapták kölcsön a pincét, mivel az ő feldolgozójuk a falu szélén található. Az elnök azt nyilatkozta, hogy ez a sor volt a falu gazdasági életének az ütőereje egykor. Aztán egy időre itt elcsendesült az élet, majd néhány éve amikor jobban ment az embereknek, felújították az ingatlanokat, pincéket vettek. A szőlőültetvények egy részét is megújították a családok, bíznak a jövőben. Egy gond azért van: több fiatal kellene, akik néhány év alatt beletanulnak a munkába. Felesége is ezt erősíti meg, aki az egyik fiának javasolta, hogy vendéglátó szakirányt válasszon tovább tanulásként. Mint mondta, a pincészetük borkóstolója mellett egy éttermet is nyitnak. Ő ugyan már középkorú, de Kiskunhalason beiratkozott a helyi szakiskolába, hogy elvégezze a szakács hivatást. A terve az, hogy éttermet nyisson hamarosan, ahol helyi sváb ételek mellett erdélyi ízekkel is megismertesse a betérőket. (Ő ugyanis erdélyi származású.) A helyi ételek mellett saját palackozású borokkal kínálja a vendégeket.

Sok borkedvelőt vonzott az esemény

Fotó: Barta Zsolt

– Császártöltést fel kell tenni a turisztikai térképre. Évek óta ezen dolgozik a falu vezetése Takácsné Stalter Judit polgármester vezetésével – mondja a Gatter István, a Császártöltési Pincesorokért Egyesület alelnöke. – Felújítjuk a kilátót, felavatunk egy közösségi présházat az augusztusi falunapra. Addig is júniusban Sváb Ételek Fesztiválját rendezzük meg, és persze nyitott pincék sorozatot is folytatjuk. Remélem lesz hozzá energiánk, kitartásunk – mondta.

– Az idén négy de lehet, hogy öt alkalommal fogunk nyitni. A második rendezvény júliusban, a harmadik a falu napján augusztusban lesz. Majd valamikor a szüret zárásakor illetve Márton-nap környékén, amikor már meg lehet kóstolni a friss borokat – mondta az alelnök, aki maga is nyitott pincéjével várta a borturistákat.