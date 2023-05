Az országban Bács-Kiskun megyében voltak a legsikeresebbek a TOP, azaz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult beruházások. A megyei önkormányzat koordinálásában megvalósult TOP pályázatok idén zárulnak, de már elindult az új TOP Plusz program. Az utóbbi keretében is néhány beruházás már elkészült.

A megyei közgyűlés döntött a közelmúltban arról is, hogy ismét elindítják a falu- és tanyagondnoki képzést Bács-Kiskun megyében, sőt bevállalták még másik nyolc megye tanyagondnok-falugondnok képzését is. Bács-Kiskun rendelkezik a legnagyobb tanyarendszerrel, így tapasztalattal is e téren. A szakembereket a Kecskeméti Szakképzési Centrum oktatói képzik majd.

Rideg László további örömhírként mondta el: a tervezettnél több forrás áll rendelkezésre a 4 és 5 számjegyű utak, azaz az alsóbb rendű utak fejlesztésére a megyében.

További jó hírt is megosztott az elnök. Elindul a Paktum Plusz, melynek keretében a következő években 3,3 milliárd forint jut majd a megyében gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatás ösztönzésre. A Paktum Plusz szervezés alatt, ez a régi, előző ciklusban levő Paktumnak a folytatása. Annyi eltéréssel, hogy most egyetlenegy vármegyei képzés lesz, és nem járásonként. A Paktum Plusz elsősorban az 50 év feletti munkanélkülieket, illetve a 30 év feletti inaktív korosztályt támogatja, ők magukat, illetve a munkáltatókat.

Rideg László beszámolt a polgármesteri fórumról, melyet a Lakiteleki Népfőiskola Hungarikum Ligetében tartottak meg. A rendezvény lehetőséget adott a szakmai előadásokon túl a polgármestereknek arra is, hogy személyes beszélgetések útján tapasztalatot szerezzenek. A polgármesterek mellett a jegyzőket is meghívták, akik szintén értékes tapasztalatokra tehettek szert.

Az elnök végül szólt a FI200 programról, melynek célja egy olyan brand kiépítése, mely a Petőfi-emlékév után is hirdeti és ápolja Petőfi Sándor munkásságát. Jobban megismerhetővé teszi a nagy magyar költőt. A közvélemény-kutatás szerint az emberek olyan termékeket látnának szívesen, melyek fogyaszthatók. Így van már Kokárda-szelet, Petőfi-szelet, Petőfi torta, Petőfi pálinka, Pilvax likőr. Elkezdték már a megyei motívumokat is beleépíteni brandbe. Rideg László ennek kapcsán megjegyezte: dolgoznak a rendszeren, mely a jövőben segítené, hogy ki kerülhet be és hogyan maradhat a FI200 termékkörében.