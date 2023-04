Bács-Kiskun vármegye valamennyi munkáltatója és munkavállalója számára nagy kihívást jelent a folyamatosan változó munkaerőpiac. Ez hívta életre a „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” című projektet, amely a TOP Plusz program keretében valósul majd meg 2027-ig, mintegy 3,3 milliárd forint támogatással. A projekt kiterjed majd a vármegye egészére, a két megyei jogú várost, Kecskemétet és Baját is beleértve. Célja a 30 év feletti inaktív, valamint az 50 év feletti regisztrált álláskeresők támogatása.

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal konzorciuma a megvalósítás során épít a korábbi együttműködés tapasztalataira is, amely hozzájárult ahhoz, hogy a 2016-ban 8 százalékos vármegyei munkanélküliség mára tartósan 5 százalék alá mérséklődött. A vármegyei közgyűlés pénteki ülésén a képviselők elfogadták a „Bács-Kiskun vármegyei foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési együttműködés – Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Stratégia” című alapdokumentumot.

A közgyűlés ezen kívül elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (BKMFÜ) 2022-es évre vonatkozó gazdasági beszámolóját is.

A társaság legfőbb feladata a vármegye területén lévő települési önkormányzatok fejlesztéseinek segítése. A beszámoló szerint a BKMFÜ NKft. több mint 130 millió forint nettó árbevétel és több mint 254 millió forint támogatási bevétel mellett mintegy 48 millió forint adózott eredménnyel zárta a tavalyi esztendőt.

A képviselők emellett többek között arról is döntöttek, hogy Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata – 2021 és 2022 után – 2023-ban is vállalja a falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítását azokkal a vármegyei önkormányzatokkal, amelyek részt kívánnak venni a képzés közös szervezésében. A képzésre a szolgáltatás fenntartója jelentheti be a falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben alkalmazott személyeket.