Ahogy a legtöbb ünnepünknek, úgy az anyák napjának is ősi pogány gyökerei vannak. Később a keresztény kultúrában is elkezdenek megemlékezni az anyákról, majd a 20. század végére világszerte elterjed, mint vallásfüggetlen ünnep. Ezt érdemes tudni az anyák napjáról – derül ki a ripost.hu összefoglalójából.

Ezek az anyák napja gyökerei

Az ókori Egyiptomban Ízisz volt az istenek anyja, az ókori görögöknél Rhea, az ókori Rómában pedig Cybele tiszteletére tartottak tavasszal ünnepségeket, amikor életre kelt a természet. Őket tartották ugyanis mindenek anyjának.

Anyák napja keresztény kultúrában

A 17. századi Európában a keresztényeknél nagyböjt előtti negyedik vasárnapján kellett hazamenni a híveknek a szülőfalujukba, városukba, hogy ott részt vegyenek az Istenanya, Mária tiszteletére rendezett szentmisén. Ez akkoriban azért számított fontos ünnepnek, mert sokan gyermekkoruktól távol dolgoztak a szülői háztól, és csak ritkán, például ezen a napon látogathattak haza. Ilyenkor a gyerekek a hazafelé vezető úton virágot szedtek az édesanyjuknak. Később ezt a vasárnapot Mothering Sunday-nek (anyai gondoskodás vasárnapja) neveztek el.

Napjaink anyák napja

A XIX. században egy írónő, bizonyos Julia Ward Howe azt javasolta, hogy június másodika legyen az anyák és a béke napja Amerikában. Ezt akkor még nem fogadta el a közvélemény. 1872-ben aztán az írónő az anyák napjáért dolgozók (Mother’s Day Work Club) néven társaságot alapított, ahol a nőket arra tanította, hogyan gondozzák a gyermekeiket. Ezután 1912-ben létrehozta az Anyák Napja Nemzetközi Szövetséget, két évre rá pedig az akkori amerikai elnök hivatalosan is elismerte az anyák napját, amit – ahogy ez lenni szokott – a kereskedelem terjesztett el szélesebb körben, még a tengeren túl is.

Anyák napja Magyarországon

Itthon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925 tavaszán ünnepelte meg először az anyák napját, méghozzá a Mária-nappal egybekötve. Az ünnep ötletét Petri Pálné hozta haza nem máshonnan, mint Amerikából. Három évvel később, vagyis 1928-ban egy miniszteri rendelet is született arról, hogy az oktatási intézményekben be kellett vezetni az anyák napi ünnepséget is.

Hol, mikor ünneplik?

Magyarországon május első vasárnapján, vagyis az idei anyák napja 2023-ban május 7-én lesz. Franciaországban a pünkösdhöz igazítják, a közel-keleti országokban március 21-én vagy júniusban tartják, Japánban május második vasárnapján, Spanyolországban akkor, mint nálunk, Mexikóban május 10-én, Etiópiában nincs állandó, fix napja, valamikor októberben vagy novemberben tartják, Thaiföldön pedig augusztus 12-én.