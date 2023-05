A negyedik teremben Kecskemét aranykorába, a 19-20. századba lép át a látogató, egyben a rózsaillat sárgabarack illattá változik. Itt a korszak kirobbanó fejlődését mutatja be a kiállítás, a város életét meghatározó növénytermésztéssel, állattenyésztéssel, feldolgozóiparral, és látható egy kortárs barackfa-installáció, valamint bemutatják a betyár életet és a sokszínű kecskeméti piacot. Ugyanebben a teremben város mai arculatát kialakító polgármesterek ismertetik meg korszakos jelentőségű tevékenységüket: Lestár Pétert Sirkó László színművész, Kada Eleket Pál Attila színművész személyesíti meg és itt látható az eddigi városvezetők portréja is.

A következő teremben megjelenik a városháza és Kecskemét szecessziós építészete és itt található az ország második legnagyobb makettje, ami a városházát ábrázolja.

A több termében kivilágítható makettet 42 napig nyomtatták 3D-s nyomtatóval és további egy hétbe telt az összeszerelése. De ugyancsak makettként jelenik meg a hajdan a Rákóczi út végébe tervezett szecessziós víztorony is, melyet sajnos nem építettek meg.

A hatodik teremben Kecskemét és a művészetek kapcsolata válik kézzelfoghatóvá, egyebek mellett Katona József bemutatásával, a színházzal, a Kecskeméti Művészteleppel és a rajzfilmstúdióval, valamint egy olyan eszközzel, melyre ráállva a látogató átélheti az 1911-es nagy kecskeméti földrengést.

A hetedik és nyolcadik terem Kodály művészetét mutatja be és a városháza harangjátéka szólal meg gombnyomásra. Az utolsó teremben Kecskemét jelenébe léphetünk, a kecskeméti repülőtér és a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár története földi és légi felvételeken keresztül elevenedik meg. A 2020-as évek elejét az egyik, Kecskeméten gyártott emblematikus Mercedes-Benz A-osztály reprezentálja, melybe beülve az 1930-as évek Kecskemétjére tudunk időutazást tenni: a város majd száz évvel ezelőtti főterét, és a Rákóczi utat járhatjuk be. A teremben megjelennek a KTE sikerei is. Az emeleten múzeumpedagógiai teret rendeztek be.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy szándékuk egy országosan is ismert turisztikai úti cél megvalósítása volt. A városháza így olyan lett Kecskemétnek, mint Egernek a vár, vagy Keszthelynek a kastély. A polgármester hozzátette, hogy a későbbiekben a bemutatott témák mentén idegenvezetést tartanának a turistáknak. Ezenkívül külön forrásból egy gyönyörű szecessziós kávéházat is kialakítanak a régi Tourinform Iroda helyén, így nyújtva teljes élményt az idelátogatóknak. A polgármester kiemelte, hogy június 4. és 10. között programsorozat keretében adják át a városházát, mialatt ingyenesen megtekinthető lesz a látogatóközpont. A kiállítást Virág Zsolt kurátor mutatta be.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.