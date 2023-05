Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Megyes család

Jakabszállásról Megyes János gyermekkorát idézné meg ezzel az 1953-as felvétellel, mely családjáról készült. Az édesapjukat fiatalon elvesztették, a felvételen édesanyjuk, Kovács Erzsébet látható a nyolc gyermekével: Józseffel, Jánossal, Erzsébettel, Istvánnal, Katalinnal, Ilonával, Etelkával és Máriával. Ma már csak hat testvér él.

Forrás: Olvasói fotó

Holló Ferenc

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a fényképpel szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. A felvételen Holló Ferenc ül a lovon valamikor a 90-es évek elején. Sajnos ma már nincs közöttük, de míg élt, nagy köztiszteletnek örvendett. Az iskolásokat is sokat kocsikáztatta, és segítette az elesetteket. Olvasónk rá emlékezne e fényképpel.

Forrás: Olvasói fotó

Nyugdíjas találkozó

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy számára kedves felvétellel nosztalgiázna. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott. A csapat összetartását mutatja, hogy rendszeresen tartottak nyugdíjas találkozókat is, ezek egyikét örökítette meg ez a fotó a nyolcvanas évek közepén.

Forrás: Olvasói fotó

Képzőművészeti szakkör

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus négy évtized távlatába repítené a nosztalgiázókat. 1981 áprilisában avatták fel a piros iskolát, ahol az egyik szaktanterem adott helyet a képzőművészeti szakkörnek. A Baloghné Boros Ilona rajztanárnő és diákok láthatók ezen a fényképen, mely az 1982/83-as tanévben készült. A terem falait a diákok festették tele.

Forrás: Olvasói fotó

55 év

Kecskemétről Szunyog László a Méheslaposi Általános Iskola 1968-ban végzett két osztály közös fotóját küldte el szerkesztő­ségünknek. Az öregdiákok június elején tartják meg az 55 éves osztálytalálkozójukat. Az A osztályba jártak: Balanyi Bertalan, Bódogh István, Kecskés László, Kiss Sándor, Kovács Imre, Lendvai Ernő, Nagy János, Ruska Sándor, Szabó István, Bodor Ilona, Borsodi Éva, Csonka Mária, Dollák Mária, Hajagos Anna, Kakulya Irén, Katona Magdolna, Kállai Márta, Kovács Julianna, Rauscher Edit, Szabó Ildikó, Szalai Margit, Tóth Erzsébet, Vér Erzsébet, Virág Teréz, Kovács Mária, Bodor Dezső. A B osztályba jártak: Bevíz István, Braunitzer András, Dollák Sándor, Járdi János, Kiss Menyhért, Magony János, Molnár Ferenc, Morvai József, Nagy Lajos, Rebek János, Bariska Margit, Csákány Margit, Galamb Márta, Hajagos Mária, Kiss Julianna, Kovács Ilona Klára, Laczkó Mária, Molnár Julianna, Orbán Mária, Őri Klára, Petrovics Ilona, Szénási Mária, Tóth Erzsébet, Tóth Zsuzsanna, Török Rózsa, Dombi Andor. Középen ül Szigeti Miklósné.

Forrás: Olvasói fotó

Szülők

Kecskemétről Mészáros János szüleire emlékezne ezzel az 1930-as évekbeli fotóval. Mészáros Sándor és felesége, Ország Katalin esküvőjét örökítette meg a fénykép. Három gyermekük született: János, Katalin és József.