A Bethlen Gábor téren reggel 7 órától várták reggelivel a Halasi Városmenedzser Kft. munkatársai a kerékpárosokat, akik támogató cégek felajánlásainak köszönhetően kakaós csigát és almachipset kaptak ajándékba. A kora reggeli szakadó esőben is sokan választották közlekedési eszköznek a biciklit, több mint 250 bringás reggelit osztottak ki a szervezők. Ez a szám Kiskunhalason egyáltalán nem meglepő, hiszen jó időben ennél még többen szoktak kerékpárra ülni.

A város évek óta csatlakozik a különböző kerékpáros programokhoz, az önkormányzat és a városháza is már több alkalommal elnyerte a Kerékpárosbarát Település, illetve a Kerékpárosbarát Munkahely címet. Legutóbb idén, a 2022-ben beadott pályázat alapján ítélte oda a pályázatot lebonyolító Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet a Kerékpárosbarát Település címet Kiskunhalasnak, amelyet egy évig jogosult használni a város, de több halasi vállalkozás is elnyerte már, nem is egyszer, a Kerékpárosbarát Munkahely címet.

– Minden esemény, ami arra ösztönzi a halasiakat, hogy kerékpárra pattanjanak, az jó és támogatandó, szeretnénk a jövőben is kihasználni minden lehetőséget, hogy erre felhívjuk a figyelmet

– mondta a szerdai bringás reggelin Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere. Hozzátette: „a kerékpározás önmagában egy egészséges, környezetkímélő és nagyon jó közlekedési lehetőség, amelyet, ha még többen használnánk, akkor talán hamarabb elérnénk a munkahelyekre és mindenhova, ahova szeretnék, hiszen Kiskunhalason belül nincsenek olyan nagy távolságok. Az önkormányzat feladata az, hogy tovább bővítsük a kerékpáros közlekedést támogató infrastruktúrát, ilyen tervekre most is be vannak adva különböző pályázatok, többek között a Keceli út irányából a buszfordulótól a városközpontig tervezünk új kerékpárutat építeni a közeljövőben.”