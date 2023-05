Szeretnének egy üde, sok növényzettel, sétautakkal ellátott új közösségi teret létrehozni, egy úgynevezett második faluközpontot, ahol méltó helyszínt tudnak biztosítani ünnepeik megtartására is. Ugyanennek a programnak a keretében szeretnének egy rekortán borítású futópályát is kialakítani a barai záportározó köré, mintegy fél kilométer hosszúságban, így újabb lehetőséggel bővülhet a településen a szabadidő aktív eltöltése. A pályázat része, hogy a tó környezetét a futópálya mentén napelemes lámpákkal látják el, így az esti sportolásra is lehetőség nyílhatna.