Hajdú Miklós alpolgármester ünnepi beszédében emlékeztetett arra, több évtizede már, hogy Baján is tartanak megemlékezéseket. Hozzátette, hogy mindenki hős, aki a hazáját védte és életét adta érte. Utalt a szomszédunkban dúló háborúra is, ahol most ugyanilyen hősiességre van szükség. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy minden háború értelmetlen, mert csak vesztesei vannak.