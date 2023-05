A helyi önkormányzat eddig 160 millió forint támogatást nyert a beruházásra, összesen 203 millió forintba került a projekt, amit közel 40 millióval egészítette ki a támogatást a helyi önkormányzat.

Az érsekcsanádi ipari területre is ellátogattak a vendégek, amit a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatból vásárolt és fejlesztett az önkormányzat. Utat, ivóvizet és áramellátást építettek ki. Az új ipari parki rész 3,4 hektár, ezen kívül még van egy közel négy hektáros terület ami már korábban is ipari területként funkcionált. Az Akácfa utca megépítése az ipari park vállakozóit is érinti. Felső Róbert kiemelte, hogy minden ingatlanra van bérlő, bíznak abban, hogy akik még eddig nem építkeztek a jövőben ők is megvalósítják az elképzeléseiket. Óriási a kereslet az ipariparki területek iránt.

A Reulon Kft.-ben minden olyan dologgal foglalkoznak ami alvással kapcsolatos. Matracok huzatát gyártják újrahasznosított alapanyagokból, farmerből. A párnahuzatot töltik is, gyapjútermékeket is előállítanak. Az elmúlt év augusztusában költözött ki az új telephelyre. Tizenkét fő dolgozik a cégnél, öten a gyártósoron. Az országban 14 szaküzletük van, több mint 15 éve működnek franchise hálózatban. Minden évben fejlődnek, újítanak. Most kezdték el a külföldi webáruházat kialakítani, külföldön három weboldalon jelen vannak : a kaufland, az amazon, és ebay oldalakon. A német weboldal hamarosan elkészül, jelenleg a termékeket töltik fel, tudtuk meg Hahn Kristóftól, a családi cég munkatársától.