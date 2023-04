A honatya hangsúlyozta: Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel, vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat, és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek − hívta fel a figyelmet Zsigó Róbert.

Hozzátette: a világháború veszélye nem irodalmi túlzás, veszélyben van biztonságunk. Miután egyre újabb és nagyobb teljesítményű pusztító eszközök bevetéséről hoznak döntéseket, és a Nyugat egyre modernebb eszközöket bocsát az ukránok rendelkezésére.

Magyarország békepárti és ezzel a globális többséghez tartozik.

Európában kisebbségben van a véleményünk, de a világban a többséghez tartozunk. Bele akarnak bennünket „préselni” ebbe a háborúba. Ugyanakkor ez egy olyan súlyú ügy, amelyben nem lehet megkerülni a nemzeti parlamentet. Ezért van jelentősége annak, hogy pénteken a parlament határozatot fogadott el, amelyben kitart a béke álláspontja mellett és tűzszünetet követel − hangsúlyozta Zsigó Róbert.

A tény, hogy Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal tagjai nem szavazták meg pénteken a Békepárti Határozatot, azt is jelenti, hogy azon pártok képviselői mondtak nemet, akik itt Baján, a városvezetőket és a képviselő-testület megválasztott többségét is adják, emelte ki a honatya. Ismét bizonyították, hogy a dollárokért cserébe hajlandók a magyar emberek többségével is szembe menni. Gyurcsány Ferencék ezzel újra emlékeztetnek bennünket arra, hogy amikor a nemzeti érdek képviseletéről van szó, rájuk nem lehet számítani. Mi továbbra is a béke pártján állunk, és meg fogjuk védeni hazánkat attól, hogy belesodródjon a háborúba − zárta mondanivalóját Zsigó Róbert.