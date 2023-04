A szervezőket is meglepte, hogy már az első klubfoglalkozáson több mint hetven társasjáték-rajongó jelent meg. Az elmúlt egy évben ugyan csökkent az érdeklődők száma, de továbbra is minden hónapban nagy sikerrel rendezik meg a sokszor késő estébe nyúló partikat.

A társasjátékklub a művelődési központ vezetőinek kezdeményezésére indult el, vezetésére Fekete Krisztiánt kérték fel. Nem véletlenül, hiszen Krisztián és családja nagy tárasjáték-rajongó. A Covid alatti lezárások idején kezdtek jobban belemerülni a társasjátékok világába. Annyira ráéreztek az ízére, hogy újabb és újabb játékokat próbáltak ki, így Krisztián a klubba érkező érdeklődőknek sokat tud segíteni a játékszabályok ismertetésében. A társasjátékklub játékkészletét is Krisztián tanácsai alapján állították össze a művelődési központban. Olyan játékokat szereztek be, melyekkel több korosztályt is meg tudnak szólítani. A foglalkozásokra ugyanis a tévhittel ellentétben nemcsak gyerekek járnak. Sőt! Nagyobb számban érdeklődik a középkorosztály a társasjátékok iránt. De vannak nagyszülők is, akik az unokáikkal járnak társasozni.

Fekete Krisztián, klubvezető piros pólóban

Fotós: Vajda Piroska

A társasjáték-kínálatról megtudtuk, hogy vannak stratégiai játékok, partijátékok és családi játékok egyaránt. Egyben ezek is a legnépszerűbbek. A készletet azonban az igények ismeretében folyamatosan bővítik, így ma már csaknem nyolcvan fajta tájék közül lehet választani.

A társasjátékklub népszerűségének több oka is van. Sokan azért járnak, mert a minőségi társasjátékok elég drágák, és a családi költségvetésből nem tudják kigazdálkodni, a klubban azonban széles kínálatból válogathatnak. Vannak, akik az elmúlt hónapokban kialakult jó közösség miatt látogatnak el minden hónapban a művelődési központba. A jó hangulatú foglalkozásokon új barátságok is szövődtek már, vannak, akik a klubon kívül is összejárnak játszani – sorolta Fekete Krisztián.

A társasjátékozás előnyei

Mai digitalizált világunkban a kommunikációnk legalább 50 százaléka zajlik az online térben. A társasjátékok nagy előnye a közvetlen kapcsolatteremtés lehetősége. Mindemellett fejleszti a játékosok önismeretét és emberismeretét, kommunikációs készségét és konfliktuskezelését. Tartalmas közös időtöltés, melyben mindenki aktív résztvevő. Döntéseket kell hozni, ami annyira leköti a játékosok figyelmét, hogy senkinek eszébe sem jut a telefonját nyomkodni. A társasjátékok nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, de hasznos információval is gazdagítanak. Ugyanakkor megtanítanak veszíteni is, hiszen titkon vagy nyíltan, de mindenki győzni szeretne, ez azonban nem mindig sikerül, és ezt a kudarcélményt bizony fel kell tudni dolgozni.