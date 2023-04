A nagy munka közel hat millió forintba kerül. Ezt a pénzt a település vezetése jótékonysági rendezvényen kívánja összegyűjteni. Takácsné Stalter Judit polgármester hírportálunknak elmondta, hogy vasárnap délután háromkor rendeznek jótékonysági vásárt a falu központjában. Ekkor állítják fel a szokásos májusfát is. A helyi vadásztársaság szarvashúst ajánlott fel, olyan gazda is akad, aki egy egész birkát ad. A helyi üdítőgyártó, a borászok szintén hozzák a termékeiket. A családok pedig süteményeket készítenek és ajánlanak fel a nemes cél érdekében. A rendezvényen fellépnek az óvodások, az iskolások, a Fuchs énekkar, a fúvós zenekar is. A polgármester elmondta: a térség jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkezik – gyógyfürdők, borpincék, múzeumok, kerékpáros utak –, Császártöltés a maximálisat szeretné nyújtani, ehhez pedig elengedhetetlen a kilátó felújítása.