Keddtől újra elérhető az online felület, így akár otthonról is kényelmesen intézhető a bölcsődei és óvodai beiratkozás – közölte a halasi önkormányzat. A városházi közlemény kitér arra is, hogy a bölcsődei jelentkezés körzethatárok nélkül történhet. Az online beiratkozás mellett továbbra is lehetőség van a személyes ügyintézésre, a Bóbita Óvoda és Bölcsődében április 26–27-én, 7 és 17 óra között, a Városi Bölcsődében pedig április 26-án és 27-én, 7.30 és 16.30 között.

A városházi tájékoztató szerint előbb azonban érdemes az óvodák esetében megnézni a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhely szerinti körzetes intézmény. Ezt követően az űrlapon a beiratkozáshoz kért adatokat kell megadni. Az óvodák esetében április 26-án és 27-én, 7 és 17 óra között van lehetősége a személyes ügyintézésre a szülőknek.