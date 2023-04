Mint arról korábban beszámoltunk, március 14-én érkezett haza Kázmér, a kocsériak egyik kedvenc madara. Körülbelül egy hét múlva, március 22-én pedig párja is visszatért a településre. A gólyák életét mi is figyelemmel követhetjük a kamerának köszönhetően, így pénteken este megfigyelhettük, hogy már három tojás van a fészekben – minderről a Kocsér Községi Gólyakamera számolt be közösségi oldalán.

Az első tojást egyébként hétfő este, míg a másodikat szerdán este láthattuk meg először.