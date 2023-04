Összesen 558 riasztást kaptak a halasi tűzoltók az elmúlt évben, ez az esetszám megközelítőleg annyi, mint a korábbi években, annyi különbséggel, hogy több műszaki mentéshez kellett vonulniuk a tűzoltóknak, mint tűzesethez – összegezte a 2022-es évet Vígh Mihály tűzoltó százados, a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság vezetője.

A tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az időjárási körülmények miatt a rendkívül száraz tavasznak köszönhetően korán kezdődtek az avartüzek, bár kevesebb tüzeset volt, a leégett területek nagysága megduplázódott az előző évihez képest. A legnagyobb, 5-ös kiemelt erdőtűz Kiskunhalastól alig néhány kilométerre, az Olajosok útja mellett tombolt napokig, az utómunkálatok is több mint egy hétig tartottak. A parancsnok köszönetet mondott a civil lakosság, a vállalkozások, az önkormányzatok, az önkéntes és önkormányzati tűzoltóságok által nyújtott segítségért. – A halasiak és a környékbeli településeken élők egyként fogtak össze, ásványvízzel, üdítővel és élelmiszerrel látták el a tűzoltókat és az oltási munkálatokban résztvevő önkénteseket, ami komoly segítséget jelentett az oltási munkálatok során – emelte ki a Vígh Mihály százados. Hozzátette, hogy az önkormányzat anyagi támogatásából könnyű bevetési ruhákat vásároltak a tűzoltók részére, hogy a nyári hőségben tomboló tüzek során elviselhetőbb körülmények között tudjanak dolgozni.

Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy a Covid-járvány, majd az orosz-ukrán háború adott plusz feladatot a hazai katasztrófavédelem számára is. – A háborús veszélyhelyzetben sok helyet kellett megvizsgálnia a katasztrófavédelemnek, hogy melyik lehet alkalmas a menekültek befogadására, Bócsán volt a katasztrófavédelemnek egy kijelölt befogadó helye, de emellett nagyon sok önkormányzat a saját hatáskörében fogadott be menekülteket – mondta beszámolójában az ezredes.

Nagyobb közúti balesethez is vonulniuk kellett a tűzoltóknak

A kirendeltségvezető kiemelte, hogy a beavatkozások száma átlagos volt, azonban a jellegüket, a nagyságukat és a bonyolultságukat tekintve eltért az előző évitől. A kisebb és nagyobb nagy kiterjedésű erdőtüzeknél is több volt a műszaki beavatkozás, és a korábbiaknál is nagyobb közúti balesetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Háromszorosára nőtt a halálos áldozatok száma is, míg korábban 5-6 fő volt elhunytak száma a balesetekben, az elmúlt évben 17 személy hunyt el, ami sajnos rekordszám. Volt olyan helyszín, Kunfehértó közelében, ahol vonat elé hajtott egy személyautó, és hét ember vesztette életét a helyszínen.