Az 1990-ben alakult Országos Diákparlament az egyik legfontosabb diákkezdeményezés Magyarországon, amely a középiskolás diákoknak biztosít lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a politikai életben, és megszólalhassanak az őket érintő kérdésekben. A küldöttek kétévente üléseznek. Az idei tanácskozás volt a tizenegyedik, melynek Székesfehérvár immár negyedik alkalommal ad otthont – tudtuk meg Jellinek Leventétől, aki azt is elmondta, hogy az országból 111, Bács-Kiskun vármegyéből hét diák vett részt a záró plenáris ülésen.

Az Országos Diákparlament ülésén több fontos témát is érintettek a küldöttek. Így például fontos célkitűzésként fogalmazták meg, hogy minél több diák szerezzen legalább középfokú végzettséget és nyelvvizsgát, mert ezáltal jobban érvényesülhetnek majd a munkaerőpiacon. Javasolták tovább, hogy ne csak az első sikeres nyelvvizsga legyen ingyenes, hanem középfokú és a felsőfokú is. Ötévente végezzenek minden köznevelési intézményben átfogó állapot-, statikai- és felszereltségi vizsgálatot, és ezek eredményét hozzák nyilvánosságra. A hiányosságokat pedig minél előbb pótolják. Javasolták azt is, hogy külföldi mintára a fenntartó biztosítson ingyenesen női higiéniai termékeket a köznevelési intézményekben. Azt is megfogalmazták, hogy ne csak a szakképző intézményekben, hanem a gimnáziumokban is kapjanak tanulmányi alapú ösztöndíjat a diákok – sorolta Jellinek Levente, aki büszkén számolt be arról is, hogy javaslata – miszerint a Nemzeti Alaptanterv 9-10. évfolyamában építsék be a tantervbe az alapfokú elsősegély gyakorlati oktatást – bekerült azok közé az ajánlások közé, melyeket a szaktárca elé terjesztenek.

A küldöttek javasolták azt is, hogy a jelenleginél több tantárgyból is lehessen előrehozott érettségit tenni. A szülők által igazolható napok száma pedig legyen központilag meghatározott minimum öt nap.

Az Országos Diákparlament üléséről hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal gazdagon tért haza Jellinek Levente, aki a Móra Ferenc Gimnázium tizedikes tanulójaként aktívan részt vesz a félegyházi diákönkormányzat munkájában is. Diák-alpolgármesterként igyekszik minél jobbá tenni a félegyházi diákság életét. De később, felnőttként is szeretne a közéletben szerepet vállalni – nyilatkozta lapunknak.

Az oktatáspolitika számít a diákok véleményére

Az Országos Diákparlament ülésén részt vett Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára is, aki a rendezvényt lezáró plenáris ülés utáni sajtótájékoztatón a Magyar Távirati Irodának elmondta, a testület 2020-ban 45 pontot fogalmazott meg, ezeknek csaknem a felét megvalósították. A közös munka során kéthavonta találkoztak a delegáltakkal.

Magyarországon adott a rendje annak, hogy a diákok szava hogyan jut el az oktatáspolitikához. Az ország minden részéből érkezett 120 képviselő által összeállított javaslatcsomag kijelöli az Országos Diáktanáccsal folytatandó tárgyalások menetrendjét – fogalmazott a politikus.