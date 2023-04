A 16. Szakma Sztár Fesztivál hétfőn kezdődött és szerda délben fejeződött be Budapesten, a Hungexpo területén, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezett. Idén 54 szakmában 7800-an jelentkeztek a fiatal szakemberek országos versenyére, közülük 200 jutott a döntőbe. Ebből a 200-ból tizenegy volt a mi vármegyénkből. Közülük tízen érmet szereztek.

A rendezvényre a területi kamarák szervezésében közel 10 ezer diák érkezett a fővárosból és a megyékből, hogy szurkoljanak a versenyzőknek. A Bács- Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Bajáról, Kiskunhalasról, Izsákról, Kiskunmajsáról, Császártöltésről, Hajósról, Szabadszállásról, Kiskunfélegyházáról, Kalocsáról és Kecskemétről utaztatott diákokat. Mintegy 600 tanuló a pedagógusokkal és a szakmai kísérőkkel látogatta a versenyeket.

Balázs-Kovács Levente burkoló ezüstéremmel térhetett haza

Fotó: BKMKIK felvétele

A szerdai zárórendezvényen Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára mondott beszédet a díjátadó során. Hangsúlyozta: a szakmatanulás életpályát, állandó sikerélményt és a folytonos megújulás lehetőségét kínálja a fiataloknak. Majd köszöntőjében a nyitottság jelentőségét hangsúlyozta, erre ugyanis nemcsak a pályaválasztás előtt állóknak és a szakmát tanulóknak van szükségük, hanem a sikerre törekvő cégeknek is. Közülük azok maradhatnak versenyképesek, amelyek a leggyorsabban megtalálják a jövő szakembereit, helyi szinten segítenek nekik, építik az őket felkészítő intézmények szakmai hátterét – fogalmazott.

Németh Kincső női divatszabó bronzérmet szerzett

Fotó: BKMKIK felvétele

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke üdvözölte, hogy a versenyszféra érdeklődését is felkeltette a rendezvény, hiszen annak megrendezéséhez több száz cég járult hozzá. Parragh László a diákok családjainak és tanárainak is megköszönte a támogatást, hangsúlyozva, hogy a tudásba fektetett idő és energia mindig meghozza a sikert. Az MKIK 2008 óta rendezi meg a Szakma kiváló tanulója versenyt és az Országos szakmai tanulmányi versenyt, ezek országos döntője a budapesti Szakma Sztár Fesztivál, amelyen idén 54 szakma 200 versenyzője mutatkozott be. A versenyek mellett látványos, élményszerű programokkal és agrárszakmai bemutatókkal népszerűsítették a szakmatanulást a budapesti Hungexpón.