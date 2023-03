Dr. Mészáros István prépost, templomigazgató a szentmise elején elmondta: nagyböjt a bűnbánat, a töredelem, a lelki tisztulás ideje. Nem véletlen egybeesés, hanem gondviselésszerű, hogy a méhészek szentmiséjét is ezen a napon tartják, a méhek tisztulási kirepülése idején.

A prépost üdvözölte Papp Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Kalocsai Szervezete elnökét, a jelenlévő méhészeket és családtagjaikat. Örömét fejezte ki, hogy Bercsényi János őstermelő, hajósi méhész idén is segítségükre volt a szentmisét követően a különféle mézekkel való ismerkedésben. Mint elhangzott, Lakatos Ákos gondolata volt évekkel ezelőtt, hogy a megáldandó termények közé a mézet is vegyék be. Dr. Mészáros István a méhésznek ezúttal is köszönetet mondott ezért a bölcsességért.

Fotós: Zsiga Ferenc

A szertartáson megemlékeztek Deák Imréről is, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy 1913. december 21-én megalakulhatott a Kalocsai Méhészeti Egyesület, amelynek ő volt az ügyvezető igazgatója. Az alapítóról úgy is megemlékeztek Kalocsán, hogy 1971. december 23-án a városi tanács a Rokkanttelep keleti szélén épülő városnegyed egyik utcáját Deák Imréről nevezte el, sírja a városi temetőben van. Az élő és elhunyt méhészekért és családtagjaikért bemutatott mise utáni találkozó a mézekkel való ismerkedéssel, baráti beszélgetésekkel zárult.