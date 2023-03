A Látópont cím elnyerése rangot jelent, amely tudatosítja a helyben végzett munka innovativitását, eredményeit, megerősíti a jól dolgozó szakembereket, szervezeteket, építi kapcsolati hálójukat, ismertté teszi őket.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2022 őszén már harmadik alkalommal írta ki azt a pályázatot, amelyre azok az önkormányzati közösségi színterek, közművelődési intézmények, civil szervezetek pályázhattak, ahol valamilyen jó közösségi gyakorlatot végeznek, és tapasztalataikat szívesen be is mutatják másoknak. A bíráló bizottság döntése alapján 2023-ra újabb 26 szervezettel gazdagodott a Látópontok köre, így összesen 74-re bővült a hálózat, melynek tagja immár a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ is.

A Látópont címeket új birtokosaik ünnepélyes keretek között március 2-án vehették át Martfűn, így az Arany János Művelődési Központ részéről Aracs Eszter intézményvezető és Sánta Zoltán rendezvényszervező.

Fotós: Szentirmay Tamás

A címre az Arany János Művelődési Központ a Tiszakécske Session név alatt futó videósorozatával pályázott, amelynek egyediségét az adja, hogy bemutatja Tiszakécske természeti értékeit, példásan óvott és rendezett közterületeit, ikonikus helyszíneit, amelyeket egy-egy zenekar vagy előadóművész saját dalának előadásával népszerűsít, egyszersmind bemutatva különböző zenei műfajok széles palettáját. Ezáltal tanúbizonyságot adva a helyi közösségi élet sokszínűségéről, a városban folyó kulturális értékteremtés eme új és egyre népszerűbb szegmenséről.

A Tiszakécske Session-ben többek között olyan elismert zenészek muzsikáltak már, mint a Máté Péter- és Emerton-díjas Ferenczi György szájharmonika művész, a Fonogram-díjas Áron András ,,Apey”, Margaret Island zenekar vagy éppen az Egyesült Államokban is több alkalommal díjazott blues zenész, Little G Weevil. A produkciókban külsős alkotóként Bakó Mihály, Kass Levente, Szijj Réka és Ungor Richárd működnek közre.