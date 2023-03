A minitárlaton 16 fotó tekinthető meg, melyekhez a szervezők Jakkel Anna egy-egy afrikai naplórészletét társították. A fotókat férje, Fényi Miklós ajánlotta fel az ESZII részére. Jakkel Anna 2010 óta vett részt a Magyar Afrika Társaság által szervezett orvosi missziók munkájában. Önkéntesként gyógyított Kongóban, Maliban, Guineában, Ugandában és Malawiban. Az afrikai missziók mellett szolgált a nagyfai, illetve a körmendi menekülttáborokban is. Jótékonysági gálaestek szervezésében is részt vállalt, illetve több fotókiállítást is rendezett a különböző missziókban készült fotóiból azzal a céllal, hogy megmutassa az érdeklődőknek az afrikai emberek világát, a Magyar Afrika Társaság tevékenységét.