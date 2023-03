A drámai eset az elmúlt napokban történt. Dr. Szöllősy-Serfőző Melinda a szokásos futókörútján edzett és a Dong-ér-völgyi úton tartott. Az esetről a közösségi oldalán számolt be a háromgyerekes édesanya, aki, mint írta, máskor is futott már erre, de akkor semmi gond nem volt. Most is teljesen nyugodt körülmények között futott, egy kutyaugatás sem volt hallható, aztán egyik pillanatról a másikra minden megváltozott.

– Egyszer csak a hátam mögül több kutya ugatására lettem figyelmes. Hátrafordulva láttam, hogy támadólag futnak utánam. Gyorsítani kezdtem a tempómat, amikor azonban hátrafordultam, hogy megnézzem, mennyire vannak tőlem a kutyák, láttam, hogy egy 70 év körüli bácsi épp a kutyák mellé ért és ijedtében leugrott a bicikliről. Próbált védekezni, de mentek felé a kutyák. Bár én el tudtam volna menekülni, de a bácsinak egyedül esélye sem volt – írta közösségi oldalán az anyuka, aki visszafordult, hogy segítsen az idős úrnak.

Rúgta a kutyákat és kiabált feléjük, miközben a férfinek mondta, hogy meneküljön, így sikerült eltekernie a biciklivel. Ezután egy 12 év körüli gyerek is odaért kerékpárral, akinek szintén kiabálta, hogy amilyen gyorsan tud, tekerjen, a kutyák ekkor már mind ellene fordultak.

– Ahogy tudtam üvöltöttem velük, és rúgtam, amíg csak bírtam – írta le a drámai részleteket a nő, aki azt hitte, soha nem lesz vége. Nem gondolta, hogy épségben haza fog jutni.

Egy autós is észrevette a bajt, és azonnal az édesanya segítségére sietett. Több kutya elmenekült, azonban a nő nem tudott az autóhoz közelíteni, mert három eb folyamatosan támadta. Végül egy másik sofőr is megállt segíteni, így a kutyák elmentek és szerencsére mindenki megúszta sérülés nélkül a támadást.

A nő később feljelentést tett a rendőrségen, az önkormányzat másnap begyűjtötte az összes kóborkutyát a környékről. A helyi állatvédők szerint ez azonban csak időlegesen oldja meg a problémát. A Dong-ér-völgyi út könyékén, csakúgy, mint a város más szegregált részein, rengeteg kóborkutya van.