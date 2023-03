– Az éves képviselői keretből, úgy gondoltam, hogy a Bajaszentistváni Általános Iskolának egy kerékpártárolót készíttetünk a Bajai Kommunális Szolgáltató és Nonprofit Kft. munkatársaival. A körzetemben lakó iskolások nagy része ebbe az intézménybe jár, a pedagógusok nagy része is ezt a közlekedési formát választja. Az volt a célom, hogy az adott összeget olyan dologra használjuk, ami több gyereket, pedagógust érint, ami többeknek szerez örömet és többen tudnak hasznosan felhasználni – mondta Csubákné Besesek Andrea, az 1-es számú választókerület önkormányzati képviselője (Fidesz-KDNP). A fedett kerékpártároló elkészült, a Bajaszentistváni Általános Iskola udvarán áll.

A képviselői keret maradék összegét járdafelújításra költötték.

– Mivel elkezdték a Mártonszállási úton a járdaépítést, hogy teljes legyen a kép, az elmaradt szakaszt a Dózsa György úttól kezdődően a következő sarokig, amíg a költség engedte, megcsináltattuk. A megkezdett járdaépítés így befejeződött. Ilyen formában a Mártonszállási úton, a Dózsa György úttól kezdve a Bajavíz Kft.-ig egy felújított, térköves járdaszakaszon közlekedhetnek a lakók – mondta lapunknak Csubákné Besesek Andrea. Reményét fejezte ki, hogy a költségvetés ebben az évben is lehetővé teszi a hasonló jellegű munkák elkészítését, de egyenlőre pótlistán van.

– Ha lesz elég befolyó összeg, akkor fogunk tudni képviselőnként ötmillió forintot költeni a körzetre. Nyilván mindenki szeretné. Májusban lesz a költségvetés módosítása, akkor látják majd a pénzügyesek a befolyó összegeket. Addig is folynak munkálatok, mert egyeztettem Széll Péter alpolgármesterrel és Ott Mátyással, a Bajai Kommunális Szolgáltató és Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Jelenleg is zajlanak az utcák javításai, aszfaltszórás történik ott, ahol az aszfalt megsérült. Például ilyen történt a Török utcában pár hete, illetve pár nappal ezelőtt a Radnóti Miklós utcában, ahol a javítást kőszórással oldották meg. Sajnos több olyan utca van, ami nem aszfaltos, de arra is igyekszünk figyelni, és mindig kérem a városvezetéstől, hogy a gödröket, a kijárt útszakaszokat próbálják meg kijavítani. Ezen a héten a Radnóti utca kőfelszórása megtörtént, és a párhuzamos utcák javítása az ígéretek szerint jövő héten zajlik – mondta a képviselő.

Hozzátette, hogy továbbra is szeretnének figyelmet fordítani az utcák javítására, de nyilván aszfaltutat ötmillió forintos képviselői keretből nem lehet építeni. Vannak olyan utcák is, ahol nincs járda, mint például a Széna utcáéban. Mint mondta, nemcsak javítani kell, hanem ha lehetséges, szeretné elindítani a járdaépítést is ebben az utcában, amennyiben a képviselői keret erre elegendőnek mutatkozik.