– Azt szeretnénk, ha ők is éreznék, hogy jól tudnak dolgozni, és jól tudnak együttműködni a kollégákkal, a főnök-beosztott viszonyban is, de akár képesek vezetni is egy-egy csapatot, amikor erre szükség van. Abban reménykedünk, hogy az Úton projekt most is be fogja váltani a reményeket, hiszen egy évvel ezelőtt éppen azért hívtuk életre, hogy azok, akik egy kicsit elbizonytalanodtak, nem tudják, hogy mihez kezdjenek az életben, ne csak munkahelyet váltsanak, hanem hivatást is, egy motiváló közegben képzeljék el a jövőjüket. A fluktuáció várhatóan csak akkor csökken, ha Bajának lenne egy olyan üzenete, hogy itt jó élni, dolgozni és gyereket nevelni, családot alapítani – mondta Hal Melinda.

A lelki egészség kérdését minden területen megpróbálják lefedni a programmal. Fontos, hogy apró gyakorlati példákkal technikákat is tanítanak, hogy jobb legyen a fiatalok élete és mellette a lelki egészséget mélységeiben tudják megismerni.

Alapvető lokálpatrióta identitást szeretnének kialakítani, hangoztatták az előadók.

Baja középiskoláiban elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok körében szeretnék megvalósítani a projektet. A hátrányos helyzetű fiatalok csoportjába tartoznak azok is, akiknek nincs önbizalmuk előadást tartani vagy leülni egy főnökkel munkamegbeszélésre, hangzott el az eseményen. A projektbe bevonták a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat Hajnal Gyermekotthonát valamint szerződést kötöttek a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, ahova szintén elviszik a projektelemeket.

A pályázat január elsején indult, szeptemberben zárul egy közösségépítő programmal amibe a Hajómalom Egyesületet is bevonják.