Dr. Kriston-Vízi József a Kecskemét-Aomori Baráti Kör alapító és tiszteletbeli elnöke adott számot a kerek évfordulóról.

– Immár három évtizede annak, hogy Kecskemét székhellyel hivatalosan is megalakult a térségben és a Duna-Tisza közén élő polgárok önkéntes társulása: a Kecskeméti Japán Baráti Kör. Az alapító tagok között jelentős számban voltak pedagógusok, művészek, sportolók, kulturális szervezők és gazdasági szakemberek egyaránt – részletezte, majd további érdekességeket osztott meg.

– Hazánkban elsőként 1986-ban, Kecskemét adott helyet a Japán Kulturális Fesztiválnak, majd később Lakiteleken, a Dél-Alföldön, s szerte az országban (Szeged, Szombathely, Veszprém, Pécs, Eger) folytatódott 2-3 évenként. A „Hírös város” mértékadó művészeti, oktatási és gazdasági szereplői egyaránt szívesen segítették a távolság ellenére is egyre intenzívebb kapcsolatokat, amelyhez Bács-Kiskun akkori vezetése is igen sok segítséget nyújtott. Az akkor még a Magyar-Japán Baráti Kör megnevezést használó országos szervezet tagcsoportja egy évvel később már önálló jogi személyként, a Honshu fősziget északi régiójában fekvő Aomori település és prefektúra európai kapcsolatainak hídfőjéül is szolgált és működik azóta is töretlenül. Az alapítók szeretettel gondolnak eltávozott társaikra, alkotó és fáradhatatlan munkájukra Kecskemét és térségének jó híre érdekében – mondta végül Kriston Vízi József.