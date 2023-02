Elmondta, hogy az elnyert összegből eszközöket is vásárol majd a település üzemeltetését ellátó cég, egyebek mellett fűkaszát, rotációs kapát és permetezőgépet is be tudnak szerezni. A pályázati forrásból jut vetőmagra, palántákra, növényvédő szerekre, valamint felújítják a konyhakert raktárhelyiségének a tetőszerkezetét is.

Mondta Tamás beszámolt arról is, hogy egy másik forrásból további 4,4 millió forintot nyert a Kunfehértó Non-profit Kft. négy fő foglalkoztatására, ők a falu köztereit, valamint a temetőt tartják majd rendbe.