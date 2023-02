Ha Budapesten, a levéltárban nem található meg egy XIX. századi dokumentum, akkor érdemes felhívni Kiskőrösön Krámer Iván történész-gyűjtőt. Nála lehet, hogy megtekinthető a kérdéses kézirat vagy nyomtatvány, ugyanis különleges gyűjteménnyel rendelkezik.

A 2006 óta Kiskőrösön élő nyugalmazott alezredes éppen fél évszázada gyűjti a reformkor, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, és az azt követő évtizedek irodalmi kiadványait, kéziratait, a történelemkönyvekből jól ismert hősök, politikusok relikviáit, hagyatékokból származó dokumentumokat.

Hogyan kapcsolódik Krámer Iván Kiskőröshöz? Eredeti hivatása tüzértiszt volt, a nyugdíjba vonulásakor Petőfi Sándor szülővárosát választotta letelepedésre. Korábban szolgált Nagykanizsán, Kaposváron, Székesfehérváron, a Szárazföldi Csapatok Parancsnokságán, majd a Honvéd Vezérkarnál, s végül Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban fejezte be katonai pályafutását mint kulturális osztályvezető-helyettes.

De miként is vált gyűjtővé?

– Éppen fél évszázada annak, hogy megvásároltam egy 1909-ben kiadott Petőfi-almanachot Budapesten, a központi antikváriumban. Ezután nem volt megállás.

A XIX. század szinte beszippantott, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos személyisége, a magyar polgári átalakulásért vívott harcuk feltérképezése vonzott ahhoz a korhoz. Rajtuk keresztül megismertem a kortársaikat is. A XIX. század iránti érdeklődésem a mai napig tart

– mondta Krámer Iván.

A történész-gyűjtő 1986 óta a kiskőrösi központú Országos Petőfi Sándor Társaság tagja, 1984 óta pedig a Kossuth Szövetség választmányi elnöke, majd elnöke 2005-ig, ma pedig a tagja. A kiskőrösi lokálpatrióta nemcsak büszke a hatalmas gyűjteményre, de azt nagyon sok kiállításon be is mutatta az érdeklődőknek. Mint mondta, amíg Kiskőrösre nem költözött, addig 50 tematikus tárlaton állította ki a kincseit. Amióta Kiskőrösön él, 25 kiállítás megszervezésében vett részt. Szinte minden október 6-i, március 15-i ünnepségen láthatóak a magángyűjteményének tematikus anyagai. Dobák Géza gyűjtővel és prof. dr Hermann Róberttel közösen állítottak ki több alkalommal is a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kiállítótermében.

Krámer Iván büszke arra, hogy a Petőfi 200 helyi emlékbizottság munkájában is részt vehet. Neki köszönhető az, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és a monoki Kossuth Emlékház 2021. május 21-én a kormány döntésének megfelelően megkapta a Történelmi Emlékhely minősítést. A felterjesztésre – a Kossuth Szövetség korábbi elnökeként – 2015 áprilisában került sor, melyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság az 57-es számú határozatával egyhangúlag elfogadott. Krámer Iván Petőfi- és Kossuth-gyűjteményét a kiskőrösi, valamint a Bács-Kiskun Megyei Értéktárban is lajstromba vették.

Az értéktárba a következő ajánlással került be a gyűjtemény: „Krámer Iván (történelmi és irodalmi érdeklődésű, elkötelezett magángyűjtő) nagyszabású anyaga elsősorban a szabadságharc, Kossuth Lajos, Görgei Artúr és Petőfi Sándor témakörben, nyomtatott és vizuális korabeli szakmai és kultusztörténeti kollekció. A gyűjteményben gazdag képi, kisplasztikai, tárgyi darabok mellett kéziratok, könyvek és egyedi műtárgyak találhatók.

A gyűjtemény megközelítőleg 4000 darab kiállítható minőségű és tartalmú egyedi értéket képvisel. A gyűjtő saját tulajdonú darabokból lakásában autentikus Kossuth- és Petőfi-szobát hozott létre.

A benyújtott javaslatban szereplő Petőfi-gyűjtemény 1500-1700 darab, a Kossuth-gyűjtemény nagyságrendileg ugyanolyan számú kollekciót jelent. A gyűjtő évekig volt a Kossuth Szövetség elnöke, jelenleg az Országos Petőfi Sándor Társaság vezetőségi tagja. Gyűjtőként az adekvát kulturális témakörben aktív szerepet vállal, a település programjait kiállításokkal segíti.”