– Évekkel ezelőtt merült fel az igény, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, amely összehozza a város lakosságát, kicsiket és nagyokat egyaránt. A magyar kultúrában komoly hagyománya van a disznótornak, így adta magát az ötlet, hogy téli hónapok szürkeségét megtörjük egy színes rendezvénnyel. Először csak szűk körben szándékoztuk összemérni tudásunkat. Végül abban maradtunk, hogy ne aprózzuk el a dolgot, a háziverseny helyett rendezzünk hagyományőrző fesztivált. Az első évben a „Szabadszállás Város Kolbásza 2015” címért huszonnyolc, közöttük három vajdasági, csapat szállt versenybe. A gasztro-kulturális program mára már országos hírű eseménnyé nőtte ki magát, de külföldről is érkeznek csapatok – mondta el lapunk érdeklődésére Darabos József polgármester.

A minősítést elért sültkolbászok készítői különdíjban részesülnek.

Az idei évben is szerettük volna megtartani a rendezvényt, annak ellenére is, hogy a jelenlegi gyorsan változó világban és nehéz gazdasági helyzetben ez nem egyszerű feladat. Azért született meg az Újratöltve gondolata, hogy a rendezvényt az előző évekhez képest kisebb, családiasabb formában szeretnénk megtartani. Januárban négy fős csapatok, baráti társaságok jelentkezését fogadtuk – a rendezvény megváltozott jellege miatt korlátozott számban – akik a verseny napján a rendelkezésükre bocsájtott darálthús felhasználásával hagyományos és sajátságos ízesítésű kolbászkülönlegességet készíthetnek. A helyszínen elkészített, begyúrt és kisütött kolbászokat szakmai zsűri értékeli, Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete elnöke vezetésével. A legkiválóbb csapat értékes jutalmat vihet haza. A minősítést elért sültkolbászok készítői különdíjban részesülnek.

A kolbásztöltők mellett a város sütemény készítői is összemérhetik a tudásukat, hiszen az idei évben is lesz „Egy szelet Szállás” verseny is.

Édes és sós kategóriában várják a szervezők a versenyzőket. Az elkészült süteményeket az idei látogatók is megkóstolhatják, a süteményekből származó bevételt pedig a Szabadszállási Mentőalapítvány kapja –-emelte ki a polgármester.

A rendezvény programját színesíti egy hagyományos disznóvágás a város piacterén, a délután folyamán a Cserhaja Hagyományőrző Tánccsoport előadása. Déltől a Giovi Family, 18 órától Csibe és Barátai gondoskodnak a hangulatról.

A kolbásztöltő fesztivál a Vidékfejlesztési Program segítségével, a Szabadszállási Gazdakör működési területére meghirdetett ,,Szabadszállási Gazdakör - Hagyományokat és értékteremtést magukba foglaló rendezvények, táborok” című pályázat keretén belül valós meg.