A témában heves vita bontakozott ki a közösségi médiában az elmúlt napokban, azt követően, hogy egy túrázó nem túl udvarias hangnemben kért számon és utasított rendre egy, a kutyáját póráz nélkül sétáltató hölgyet. Volt, aki a kihelyezett figyelmeztető táblákat is sérelmezte, mondván a Sóstó parkerdő legalább annyira a kutyásoké is, mint a futóké és a túrázóké.

– A probléma nem újkeletű, hiszen a város más közterein is gyakran előfordul, hogy a gazdik póráz nélkül sétáltatják házi kedvenceiket, a városházára is több lakossági bejelentés is érkezett már – közölte Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintéző.

A szakember emlékeztetett, hogy egy 2010-es kormányrendelet szabályozza a kedvtelésből tartott állatok tartását, ami úgy szól, hogy közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

A kutyasétáltatók megértését kérik, és arra is felhívta a figyelmet a városháza munkatársa, hogy az előírások betartását ellenőrizni is fogják.

– Nem célja az önkormányzatnak a bírságolás, de szeretnék, ha mindenki betartaná a szabályokat, az emberek és az állatok biztonsága érdekben.

– tette hozzá a környezetvédelmi ügyintéző.

A Sóstói Parkerdőben kihelyezett figyelmeztető táblák közül azóta egyet valaki elvitt a helyéről, egy másikat pedig ketté törtek.